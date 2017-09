Arana fala sobre possível rebaixamento do São Paulo

Uma das novidades do Corinthians para a partida contra o São Paulo, domingo, às 11h, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro, o lateral-esquerdo Guilherme Arana, recuperado de lesão, alfinetou o rival e disse que o rebaixamento do rival faria com que o ano fosse perfeito, já projetando também um possível título do time alvinegro.

“É difícil ver um time grande brigando para não cair, mas eu defendo a minha camisa. O ano seria perfeito se eles dessem uma tropeçada”, disse o lateral, na manhã desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava. Dos quatro gols que ele fez com a camisa alvinegra, dois foram em clássicos, contra o Palmeiras.

Apesar das provocações, Arana minimiza a situação do São Paulo e diz que não vai torcer pela queda. “Não torço para o rival cair. Só torço para o meu trabalho e me concentro no Corinthians. Lá do outro lado, eles que se virem”, resumiu.

(com Estadão Conteúdo)