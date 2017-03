Após o Carnaval, 28 equipes seguem invictas no Brasil

O Carnaval passou e 28 equipes seguem invictas no futebol brasileiro, segundo levantamento de PLACAR que leva em conta a primeira divisão de todos os jogos oficiais da temporada – Estaduais, Copa do Brasil, Primeira Liga, Copa do Nordeste, Copa Verde e Copa Libertadores.

Em São Paulo, já não há mais equipes sem derrotas. O Mirassol, que perdeu para o Corinthians no sábado da carnaval foi a última equipe invicta. Os Campeonatos Amapaense, Amazonense, Rondoniense, Roraimense e Tocantinense ainda não começaram e, por isso, clubes desses estados não entram na lista, até que os torneios comecem.

Dos clubes da série A do Brasileiro, apenas Bahia, Cruzeiro, Flamengo e Sport permanecem invictos.

Assim, chegamos a esta lista abaixo:

Acre (2)



Plácido de Castro

Rio Branco