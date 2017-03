Após dois meses, Ganso volta a ser relacionado no Sevilla

Depois de dois meses sem disputar uma partida oficial, Paulo Henrique Ganso pode retornar aos gramados nesta quinta-feira. O meio-campista voltou a ser relacionado pelo técnico Jorge Sampaoli e deve ficar no banco de reservas no duelo do Sevilla contra o Athletic Bilbao, pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol.

O último jogo de Ganso com a camisa do Sevilla foi no dia 4 de janeiro, contra o Real Madrid, pela Copa do Rei. Seu time foi derrotado por 3 a 0 e o brasileiro foi substituído no intervalo, após um primeiro tempo muito ruim. O atleta ainda esteve no banco diante da Real Sociedad e novamente contra o Real Madrid, pelo jogo de volta da competição espanhola, mas sem entrar em campo. Desde então, o brasileiro não era relacionado.

Antes do compromisso contra o Leicester, pela Liga dos Campeões da Europa, o treinador Jorge Sampaoli cobrou Ganso publicamente, pedindo empenho para voltar a figurar na lista de relacionados.

“Estamos exigindo muito de Paulo porque foi o que esperávamos quando veio para cá. Hoje é quase uma decisão própria a de não ser relacionado. Quando ele decidir e estiver nos contagiando, será impossível não ver Ganso entre os relacionados”, disse Sampaoli na ocasião.

A volta de Ganso pode ter outra explicação. Para o confronto diante do Athletic Bilbao, o Sevilla não terá os suspensos Pareja, N’Zonzi e Sarabia, além do lesionado Vitolo. Os desfalques podem ter obrigado Sampaoli a levar o meia brasileiro para o jogo.

(com Gazeta Press)