Após desistir, Cassano anuncia aposentadoria mais uma vez

O atacante italiano Antonio Cassano parece estar um pouco confuso. Após anunciar sua aposentadoria na última terça e recuar horas depois, o jogador repensou e decidiu que, aos 35 anos, vai mesmo abandonar os gramados.

A decisão foi postada no Twitter de sua mulher, Carolina, após muitas conversas entre o casal. “Para um homem de 35 anos, eu preciso estar motivado e, neste momento, eu sinto que minha prioridade é ficar próximo de minhas crianças e da minha mulher. Peço desculpas à cidade de Verona, a todos os torcedores, ao presidente Filippo Fusco, e ao treinador Fabio Pecchia“, afirmou o agora ex-jogador.

Antonio Cassano tinha assinado recentemente um novo contrato com o Verona, quando decidiu voltar atrás e encerrar a carreira. Horas depois, disse que havia repensado e continuaria jogando. Agora, uma semana depois, voltou atrás de novo.

O jogador com passagens pela seleção italiana e grandes clubes como Roma, Real Madrid, Milan e Inter de Milão, estava havia um ano sem clube, desde que foi afastado pelo elenco da Sampdoria.

Ao longo da carreira iniciada no Bari em 1999, Cassano sempre chamou atenção por sua qualidade técnica e também por sua personalidade forte. O apreço por festas e os problemas com a balança o prejudicaram, especialmente no Real Madrid, pelo qual atuou entre 2006 e 2008. A decisão desta tarde vem sendo tratada na Itália como “A última Cassanata (como são chamadas as “loucuras” do jogador).

Com menos protagonismo do que se esperava em seu promissor início de carreira, Cassano conquistou títulos importantes como as ligas nacionais de 2007, pelo Real Madrid, e de 2011, pelo Milan. Pela seleção italiana, se destacou na campanha do vice-campeonato da Euro de 2012.