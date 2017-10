Após derrota, Luxemburgo é demitido no Sport

Vanderlei Luxemburgo não é mais técnico do Sport. Após derrota de 2 a 0 para o Junior Barranquilla, nesta quinta, pelas quartas de final da Copa Sul-americana, o treinador foi demitido pelo vice-presidente do clube, Gustavo Dubeux, ainda nos vestiários da Ilha do Retiro.

“Aconteceu uma coisa que eu tinha certeza que ia acontecer. Havia dito há três ou quatro meses ao Gustavo Dubeux que mais para frente ele me demitiria, e isso aconteceu agora no vestiário”, afirmou Luxemburgo em coletiva após o jogo, irritado com o dirigente.

“O futebol é dessa forma. A culpa vai ser sempre do técnico. Neste momento, acharam que seria melhor para o Sport. Faz parte do jogo, mas ele sabe que eu havia dito sobre a demissão. Perguntem para ele o motivo”, completou o técnico de forma misteriosa, antes de concluir dizendo que o clube sairia da crise que vive. “O Sport não vai para a segunda divisão, sairá desta confusão e vai se manter na primeira divisão”.

Daniel Paulista vai assumir a equipe de forma interina nos próximos dias. Faltando oito rodadas, o clube pernambucano é 15° colocado no Campeonato Brasileiro, com 35 pontos, há dois da zona de rebaixamento, e ainda corre sérios riscos de cair para a segunda divisão.