Após conseguir cidadania, Marlos é convocado pela Ucrânia

O meia-atacante Marlos jogará pela seleção da Ucrânia. Neste sábado, o técnico da equipe, o ídolo local Andriy Shevchenko, convocou o atleta do Shakhtar Donetsk para defender o time nacional. O ex-são-paulino havia obtido definitivamente a cidadania do país na última sexta-feira e estava liberado para ser chamado pela seleção ucraniana.

O brasileiro será um dos jogadores que Shevchenko levará para os dois últimos confrontos das Eliminatórias Europeias. A Ucrânia pega Kosovo, fora de casa, e Croácia, em seus domínios. Com 14 pontos, em quarto lugar do grupo I, a seleção precisa de dois bons resultados para sonhar com vaga na Copa de 2018.

Em fevereiro, Marlos afirmou que sonhava com uma convocação para a Seleção Brasileira, e que uma naturalização dependeria de muitos fatores. Sete meses depois, a mudança se confirmou.

O jogador, de 29 anos, foi revelado no Coritiba e também defendeu o São Paulo no Brasil. Na Ucrânia, passou primeiro pelo Metalist, antes de fechar com o Shakhtar Donetsk, em 2014.

