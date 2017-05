Após 5 anos, Rio de Janeiro tem rodada perfeita no Brasileirão

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco venceram na segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2017, algo que não acontecia desde 2012. Com o rebaixamento de suas equipes e um campeonato fraco dos times em 2013, o triunfo quadruplo se tornou algo raro nos últimos anos.

Em 2014 e em 2016, o Vasco esteve na série B. Em 2015, foi o Botafogo. Por isso, apenas em 2013 o futebol do Rio de Janeiro teve os quatro times na série A, mas sem vitória dos quatro na mesma rodada.

Naquele ano, Flamengo, Fluminense e Vasco lutaram contra o rebaixamento. Fluminense e Vasco terminaram entre os quatro piores, mas apenas o segundo foi rebaixado, por causa da perda de pontos de Flamengo e Portuguesa nas rodadas finais. Em 2013, em três rodadas o Rio de Janeiro esteve perto do 100% de aproveitamento, com vitórias de três dos quatro times, na 5ª, 18ª e 27ª rodada. Em contrapartida, em outras oito rodadas, nenhuma equipe do Estado venceu.

A última rodada em que todos venceram foi na 7ª de 2012, ano em que o Fluminense foi campeão – o último carioca a levantar a taça. Naquela ocasião, o Botafogo venceu o Corinthians fora de casa por 3 a 1, o Flamengo superou o Atlético-GO em casa por 3 a 2, o Fluminense bateu o Náutico fora de casa por 2 a 0 e o Vasco passou pela Ponte Preta em casa por 3 a 2. Daquela rodada até o final do torneio, em três rodadas (14ª, 15ª e 35ª) três times venceram na rodada, enquanto em outras três (20ª, 25ª e 37ª) nenhuma das equipes venceu.

Foram 70 rodadas com as quatro equipes na série A para a repetição de uma rodada perfeita, e com grandes resultados. O Botafogo venceu a Ponte Preta no Engenhão por 2 a 0, o Flamengo venceu o Atlético-GO em Goiânia por 3 a 0, o Fluminense venceu o Atlético-MG em Belo Horizonte por 2 a 1, e o Vasco venceu o Bahia em São Januário por 2 a 1.