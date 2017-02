‘Anjo’ da Chapecoense conhece ídolos do Real Madrid

O colombiano Johan Alexis Ramírez Castro, conhecido como “o anjo da Chapecoense“ por ter ajudado no resgate após a queda do avião que transportava o clube brasileiro a Medellín, realizou nesta segunda-feira o sonho de conhecer os ídolos do Real Madrid.

A convite da Fundação Real Madrid, o jovem de 15 anos viajou à capital espanhola para conhecer o elenco e assistir à partida do sábado passado contra o Espanyol, que terminou com vitória de 2 a 0 para o time da casa no Santiago Bernabéu.

Nesta segunda, Johan visitou o centro de treinamento do clube e tirou fotos com o elenco, incluindo o também colombiano James Rodríguez, que o presenteou com uma camisa 10 autografada, e com o técnico Zinedine Zidane.

“James representa todos os colombianos. É uma grande emoção e muito lindo para mim. Esta camisa é um presente lindo que vou guardar por toda a vida, é um prazer”, afirmou Johan em palavras divulgadas pelo Real Madrid.

Johan ficou conhecido por ter ajudado as primeiras equipes de resgate em meio à escuridão da madrugada de 29 de novembro, quando 71 pessoas morreram e seis sobreviveram à queda do avião da companhia aérea Lamia.

