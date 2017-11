Andrés promete Ronaldo na diretoria caso volte à presidência

Andrés Sanchez promete a vinda de um badalado reforço caso ganhe as eleições presidenciais do Corinthians em 2018: o ex-atacante Ronaldo, desta vez fora de campo, com algum papel na diretoria. Presidente do clube entre 2007 e 2011, o deputado federal filiado ao PT elogiou a conduta do ex-atacante e crê que ele tenha capacidade para ocupar um cargo importante no clube durante seu mandato.

“Se eu for candidato e conseguir ganhar as eleições, Ronaldo Fenômeno vai estar no Corinthians. O cargo vamos ver depois, mas será um cargo alto pela capacidade dele”, disse Andrés Sanchez ao site da Espn Brasil. Em entrevista à VEJA na semana passada, Ronaldo revelou seu desejo de trabalhar como gestor de algum clube, possivelmente no Brasil.

Foi justamente Andrés quem levou Ronaldo para o Corinthians, no fim de 2008, quando a equipe retornava para a primeira divisão. A parceria deu certo dentro e fora de campo, com os títulos da Copa do Brasil e do Paulistão de 2009, além da chegada de patrocinadores e investimento em infraestrutura, como a construção do Centro de Treinamento Joaquim Grava.

“O Ronaldo nunca esteve longe do Corinthians. É uma pessoa que sempre contribuiu, que sempre que esteve perto do Corinthians agiu muito positivamente e é muito competente no que faz”, completou Andrés.

Recentemente Ronaldo chegou a se oferecer para trabalhar juntamente com o Corinthians. Por meio de sua agência de publicidade, a Octagon, o ex-atacante sugeriu buscar potenciais patrocinadores ao clube, no entanto, ao pedir exclusividade na função, o líder do Brasileirão preferiu não se comprometer, negando a parceria.

Embora não tenha oficializado sua candidatura, o que deve acontecer, no máximo, até o próximo dia 15, Andrés Sanchez é um dos principais nomes da corrida eleitoral corintiana. Além dele, Antônio Roque Citadini, que perdeu a última eleição para Roberto de Andrade, Osmar Stábile, Felipe Exabella e Romeu Tuma Júnior também deverão concorrer ao pleito. As eleições acontecem em fevereiro do ano que vem.