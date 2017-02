Andorra bate San Marino no ‘pior clássico do mundo’

Pense em duas equipes com zero tradição no futebol, espécies de Íbis das seleções: San Marino, 202° no Ranking da Fifa, e Andorra, 203°, são praticamente isso. Ambas não venciam uma partida desde 2004 e, nesta quarta-feira, mediram forças, em amistoso tratado como “o pior clássico do mundo”. Mesmo jogando fora de casa, foi Andorra quem conseguiu espantar o jejum, ao vencer por 2 a 0, debaixo de muita neblina.

Andorra estava havia 86 jogos sem vencer, contra 74 de San Marino, mas conseguiu se livrar da fila nesta tarde. O primeiro gol foi de Ildefons Lima, zagueiro de 37 anos nascido em Barcelona, maior artilheiro da história de Andorra. Ele chegou a 11 gols pelo pequeno país situado entre França e Espanha, cobrando pênalti, em seu 104° jogo pelo time.

O gol que selou a vitória andorrana veio aos 22 do segundo tempo, marcado por Cristian Martínez. Esse foi seu segundo gol pela seleção. O anterior aconteceu na derrota de 1 x 3 para a Irlanda, nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2012.

Esta foi a primeira vitória do técnico Koldo Álvares, no comando da equipe desde 2010, com três empates e 45 derrotas nos 48 jogos anteriores.

San Marino, antes da partida contra Andorra, tinha 139 partidas oficiais e quatro extraoficiais, de antes da seleção ser filiada à Fifa. Nos jogos oficiais, a seleção tinha uma vitória, quatro empates e 134 derrotas, com apenas 22 gols marcados e 599 sofridos. Nos quatro jogos extraoficiais (um amistoso com o Canadá em 1986) e a Copa do Mediterrâneo em 1987 (contra Líbano, Síria e Turquia), com três derrotas e um empate, sem nenhum gol marcado, além de oito sofridos.

A única vitória na história da seleção fora em 28 de abril de 2004, contra Liectenstein, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo. De 2004 a 2014, a seleção perdeu 61 jogos seguidos e sofreu a maior goleada de sua história, uma derrota de 13 a 0 para a Alemanha, nas Eliminatórias para a Eurocopa, em Serraville, capital do país.

Já Andorra tinha o mesmo número de jogos oficiais que San Marino: 139. Apenas uma derrota de 0 x 1 para a República Tcheca, no dia 19 de fevereiro de 1998, tratava-se de um jogo extraoficial. Nos oficiais, uma campanha um pouco melhor que a de San Marino, com três vitórias, 12 empates e 124 derrotas, com 38 gols marcados e 386 sofridos.

De 2007 a 2012, o time perdeu 35 partidas seguidas, mas a pior derrota aconteceu em 2005, contra a República Tcheca, fora de casa, em Liberec, com derrota de 8 x 1. A seleção de Andorra ainda tem uma derrota para o Brasil, que se preparava para a Copa de 1998, na França. Jogando em Saint-Ouen, na França, o Brasil fez 3 x 0, com gols de Giovanni, Rivaldo e Cafu.

A última vitória de Andorra fora em 13 de outubro de 2004, em Andorra la Vella, sobre a Macedônia, por 1 x 0, nas Eliminatórias para a Copa. Contudo, antes disso, o time já havia vencido duas partidas, contra Belarus e Albânia, em amistosos.