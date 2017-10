Analistas de 19 clubes vão avaliar rivais da seleção na Copa

Analistas de desempenhos de 19 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro vão ajudar a comissão técnica da seleção brasileira a analisar possíveis adversários na Copa do Mundo da Rússia, no próximo ano. Do total de 31 seleções, 27 serão analisadas – foram excluídas as da América do Sul, já que são equipes “conhecidas” da comissão técnica.

O único clube da Série A deste ano que ficou de fora do projeto foi o Flamengo. “O clube nos informou que estava com problemas de número de profissionais, e eles já nos fornecerão um para a base. Para não atrapalhar, decidimos em conjunto destinar a seleção que seria do Flamengo para outro clube”, afirmou Edu Gaspar.

A escolha da seleção que cada clube terá de analisar foi definida por sorteio. “A gente criou um modelo para ter um padrão, uma referência. Mas, pelo nível de profissionais que vamos trabalhar, a gente não vetou o acréscimo de informação”, explicou Fernado Lazaro, coordenador do Centro de Pesquisa e Análise da seleção. “A gente entende que pode agregar muito.”

Confira como ficou a divisão da observação das seleções pelos clubes:

Atlético-GO – França

Atlético-MG – Rússia

Atlético-PR – Coreia do Sul e Islândia

Avaí – Costa Rica

Bahia – Irã

Botafogo – Japão e o vencedor de Suécia x Itália

Chapecoense – Inglaterra

Corinthians – Arábia Saudita e Panamá

Coritiba – Bélgica

Cruzeiro – Polônia e o vencedor de Croácia x Grécia

Fluminense – México

Grêmio – 1° do Grupo C da África e o vencedor de Irlanda do Norte x Suíça

Palmeiras – 1° do Grupo A da África e o vencedor de Dinamarca x Irlanda

Ponte Preta – Espanha

Santos – Portugal

São Paulo – Alemanha e o vencedor de Honduras x Austrália

Sport – Sérvia

Vasco – Nigéria e Egito

Vitória – 1° do Grupo D da África

*Os analistas da CBF analisarão a repescagem entre Nova Zelândia x Peru