‘Allianz Arana’: lateral corintiano volta a brilhar no clássico

Ele é cria do “terrão” e totalmente identificado com o Corinthians, mas foi na casa do rival Palmeiras que o jovem Guilherme Arana viveu dois dos momentos mais felizes de sua curta carreira. Depois de marcar, em 2015, seu primeiro gol como profissional num empate em 3 a 3, o agora titular absoluto da lateral esquerda do Corinthians brilhou ainda mais no Allianz Parque ao sofrer um pênalti e marcar um gol na vitória por 2 a 0 desta quarta-feira, pelo Brasileirão.

Aos 20 anos, Arana se tornou indispensável no time do técnico Carille. E um terror para os palmeirenses. Logo após a partida, ainda no gramado, o garoto mandou um recado bem-humorado. “Estava até brincando com o Fagner, sempre que venho aqui faço um golzinho. E, aos meus amigos palmeirenses que estão assistindo lá em casa, forte abraço!”, afirmou, em entrevista à Rede Globo.

Enquanto dava entrevistas, Arana foi bastante xingado por torcedores do Palmeiras no estádio, mas manteve o espírito esportivo. “Eu levo na boa. Quando eles jogam lá (em Itaquera) o pessoal também xinga. O importante é a paz no futebol. Estou muito feliz e até levo na brincadeira.”

Ele também aproveitou para negar os rumores sobre propostas de grandes clubes europeus e disse seguir focado na disputa do Brasileirão. “Não chegou nada (…) Sou funcionário do clube e enquanto estiver vestindo essa camisa, vou honrar, dar carrinho, procurar ajudar da melhor forma. Deixo isso para a diretoria, meus empresários e minha família. Estou com a cabeça tranquila e muito feliz aqui”.

O Corinthians chegou a 35 pontos, recorde da história da competição nas 13 primeiras rodadas. O time lidera com 12 pontos a mais que Santos e Flamengo (a equipe carioca joga hoje contra o Grêmio no complemento da rodada). Nas redes sociais, torcedores alvinegros brincaram com a ótima fase do time e “rebatizaram” o estádio do rival para “Allianz Arana”:

Corinthians hoje inaugurou seu salão de festas, se chamará Allianz Arana pic.twitter.com/TAyRdcTSg1 — Martinez (@sccpbenassi) July 13, 2017

(com Estadão Conteúdo)