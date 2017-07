Alexandre Pato marca golaço no Campeonato Chinês

O atacante brasileiro Alexandre Pato está fazendo sucesso na China, depois de alguns anos complicados, em que sua carreira, apesar de ele ter somente 27 anos, parecia se encaminhar para o fim. O atacante marcou, neste fim de semana, um golaço na vitória de 3 a 0 de sua equipe, o Tianjin Quanjian, sobre o Shanghai Shenhua, do argentino Carlos Tevez.

Pato soltou um forte chute de fora da área para balançar as redes, após organizar a jogada de ataque. Ele marcou seu 9º gol em 16 jogos na temporada chinesa. Seu futebol parece ter renascido com o atual treinador, o ex-zagueiro campeão do mundo com a Itália, Fabio Cannavaro.

Revelado pelo Internacional em 2006, o atacante foi vendido ao Milan em 2007. Após cinco temporadas voltou ao futebol brasileiro, para defender o Corinthians. Não foi bem e ficou emprestado entre as temporadas 2014 e 2015 ao São Paulo. Jogou ainda por Chelsea e Villarreal, antes de se transferir para o futebol chinês.

