Alex Sandro é convocado para a vaga de Marcelo na seleção

Horas após o anúncio da lesão de Marcelo, do Real Madrid, o técnico Tite já anunciou o substituto na seleção brasileira, para os jogos contra Bolívia e Chile, dias 5 e 10 de outubro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo: Alex Sandro, lateral esquerdo da Juventus, está convocado.

“O Real Madrid foi muito solícito e enviou os exames realizados pelo Marcelo. Após analisarmos ficou clara a necessidade de uma recuperação maior, o que impede sua participação nos próximos jogos”, afirmou o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, em comunicado da CBF.

Alex Sandro deverá ser opção a Filipe Luís, que deve ser o titular com a ausência do lateral do Real Madrid.