Alemanha testa árbitro de vídeo

O árbitro de vídeo, chamado de VAR (sigla para “video assistant referee”, o árbitro assistente de vídeo, na tradução), que tanto causou controvérsia durante o último Mundial de Clubes, começará a ser testado para valer em 2017.

O Brasil já solicitou à Fifa a autorização para testar o equipamento no Brasileirão deste ano e, nesta quarta-feira, a Alemanha também anunciou que o VAR será utilizado na principal liga do país.

Árbitros alemães participaram de uma sessão de treinos com a nova ferramenta por três dias na cidade de Colônia.

O teste foi feito em doze partidas organizadas com equipes juniores, que tiveram que realizar situações em que o árbitro de vídeo fosse necessário.

O teste foi completo, com árbitros instalados em uma base com câmeras e replays disponíveis, enquanto os árbitros principais da partida recebiam contato por meio de rede sem fio.

Os testes já vêm sendo feitos há dois anos e a tecnologia será aplicada no torneio a partir da temporada 2017/2018. Segundo levantamentos da própria Bundesliga (que organiza o Campeonato Alemão), 45 dos 59 erros ocorridos no torneio desta temporada, até aqui, poderiam ter sido evitados com o uso do árbitro de vídeo.

Além do Campeonato Alemão e Brasileiro, o árbitro de vídeo deverá ser usado na Taça e Supertaça de Portugal, no Campeonato Australiano e na Copa da Holanda, em que testes oficiais já foram feitos.