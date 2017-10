Alemanha e Inglaterra garantem vaga na Copa do Mundo

A atual campeã Alemanha e a Inglaterra estão classificadas para a Copa do Mundo de 2018 após os resultados da nona rodada das Eliminatórias europeias. A seleção alemã iniciou a rodada precisando de um empate pela vaga, que veio com vitória de 3 a 1 sobre a Irlanda do Norte, fora de casa. Já a Inglaterra precisava vencer para não depender de outros resultados e conseguiu um triunfo por 1 a 0, nos acréscimos contra a Eslovênia, em Wembley.

A nona vitória alemã em nove jogos veio com gols de Rudy, Wagner e Kimmich, enquanto Magennis fez para o time da casa. Com 27 pontos, os atuais campeões do mundo não podem ser alcançados pelos norte-irlandeses, que têm 19. Mesmo com a derrota, a Irlanda do Norte já é a segunda colocada do grupo e está quase garantida na repescagem, dependendo ainda de resultados de outros grupos, já que o pior segundo colocado será eliminado antes.

A Inglaterra garantiria sua vaga com um empate, graças à vitória da Escócia contra Eslováquia, no Reino Unido, por 1 a 0. Mas com um gol de Harry Kane 49 do segundo tempo, ajudou. Os ingleses foram a 23 pontos e não podem ser alcançados por escoceses (17), eslovacos (15) e eslovenos (14), que disputam ainda uma vaga para a repescagem na última rodada.