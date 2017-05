Alemanha convoca ‘time B’ para a Copa das Confederações

O técnico Joachim Löw optou por dar oportunidades a jogadores mais jovens e deixou grandes nomes fora da convocação da Alemanha para a Copa das Confederações, que será disputada a partir do dia 17 de junho na Rússia. A lista de convocados divulgada nesta quarta-feira não conta com astros como Mesut Özil, Thomas Müller, Marco Reus, Jérôme Boateng e Mats Hummels, que disputaram a Copa do Mundo de 2014, no Brasil

Sem jogar pelo Bayern de Munique devido a uma lesão no fim da temporada, o goleiro Manuel Neuer era uma ausência previsível na lista. Com isso, Marc-André ter Stegen, do Barcelona, deverá ser o titular no torneio, que pela primeira vez em sua história não terá a presença da seleção brasileira.

Löw já tinha dito que aproveitaria a Copa das Confederações para testar novos jogadores e dar oportunidades a outros que costumam fazer parte do grupo, mas que não são titulares. Leroy Sané, Emre Can, Julian Draxler, Joshua Kimmich e Timo Werner são alguns dos destaques entre as promessas alemãs.

A lista conta com apenas três jogadores que foram campeões mundiais em 2014, todos no banco de reservas. Matthias Ginter, Julian Draxler e Shkodran Mustafi estiveram no Brasil, mas pouco jogaram. Em compensação, quatro jogadores que foram medalha de prata nas últimas Olimpíadas, também no Brasil, foram convocados: Ginter (que também foi para a Copa), Süle, Brandt e Goretzka.

Confira a lista completa de convocados da Alemanha:.

Goleiros: Marc-André ter Stegen (Barcelona-Espanha), Bernd Leno (Bayer Leverkusen) e Kevin Trapp (Paris Saint-Germain-França)

Defensores: Matthias Ginter (Borussia Dortmund), Jonas Hector (Colônia), Benjamin Henrichs (Bayer Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Shkodran Mustafi (Arsenal-Inglaterra), Antonio Rüdiger (Roma-Itália) e Niklas Süle (Hoffenheim)

Meias: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Emre Can (Liverpool-Inglaterra), Kerem Demirbay (Hoffenheim), Sebastian Rudy (Hoffenheim) e Leon Goretzka (Schalke 04)

Atacantes: Leroy Sané (Manchester City-Inglaterra), Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach), Sandro Wagner (Hoffenheim), Timo Werner (Red Bull Leipzig) e Armin Younes (Ajax-Holanda).

(com EFE)