Alecsandro provoca: ‘Paulistão é treino para a Libertadores’

O atacante Alecsandro foi o atleta do Palmeiras que mais falou após a derrota por 1 a 0 para o Corinthians na noite desta quarta-feira, no Itaquerão. Incomodado com questionamentos sobre o técnico Eduardo Baptista no duelo, Alecsandro tentou diminuir o feito do adversário, que venceu com um jogador a menos.

“Eles vieram com tudo porque não têm Libertadores para jogar, a gente tem. Sabíamos que esse jogo seria uma final para eles, mas o nosso planejamento tem muito mais coisa do que um jogo contra o Corinthians no Campeonato Paulista”, afirmou, na zona mista do Itaquerão.

“Acabou não dando certo, mas tanto a diretoria, quanto nós jogadores sabemos que dói e tem que doer mesmo a derrota para o rival. Mas sabemos que temos jogos agora no Campeonato Paulista. E no Campeonato Paulista, não tem como esconder, nós vamos treinar para a Libertadores”, completou.

Alecsandro, porém, reconheceu o mau futebol apresentado pelo Palmeiras, que teve um jogador a mais desde o final do primeiro tempo após a erro grave do juiz Thiago Duarte Peixoto, que expulsou o volante Gabriel ao confundi-lo com Maycon.

“Às vezes em que você está com um a mais, você está com superioridade e ai você tem que tomar conta do jogo, atacar mais. O Corinthians se fechou numa linha de 5 e ficou jogando para não tomar gol. Faltou um pouco mais de agressividade, ficou duas linhas de marcação deles, que é difícil de entrar. Mas acho que ficamos um pouco devagar, todos nós jogadores, desde o Prass até eu.”

(com Gazeta Press)