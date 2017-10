Alan, do Palmeiras, estaria apalavrado com o Real Madrid

Alan de Souza Guimarães, 17 anos, nascido em 8 de março de 2000, vem se destacando no Mundial sub-17 com a camisa 10 da seleção brasileira. De acordo com o jornal espanhol AS, que o apelida de “novo Coutinho”, o meia do Palmeiras já estaria apalavrado com o Real Madrid. O jogador seria contratado na janela de transferências do meio do ano em 2018 e treinaria com o time B do clube espanhol, já com 18 anos.

Com apenas 1,63 metro de altura, o jogador iniciou sua carreira no futsal até ser contratado pelo Palmeiras. Tem contrato até 2019 e uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, mas de acordo com a publicação, ele sairia por um valor muito menor que esse, já que estaria em seu último ano de contrato.

Juan Figer, experiente agente uruguaio, que já trabalhou em transferência envolvendo jogadores como Denílson, Kaká, Müller, Roberto Carlos, Cannavaro, Romário, Maradona e Careca por exemplo, é o empresário do meia, que já teve reuniões com o clube espanhol.

O Brasil está nas quartas de final do Mundial sub-17 e enfrenta a Alemanha, no domingo. Caso se classifique, enfrenta o vencedor de Estados Unidos e Inglaterra nas semifinais.