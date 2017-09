Agüero sofre acidente de carro na Holanda e quebra a costela

O atacante Sergio Agüero será desfalque do Manchester City e da seleção argentina por pelo menos dois meses. O jogador quebrou a costela depois de sofrer um acidente automobilístico, em Amsterdam, na Holanda, segundo informações dos principais diários argentinos, como o Olé.

Agüero estava dentro de um táxi, que acabou se chocando com um poste. Ele voltava do show do cantor colombiano Maluma. Apesar do susto, aparentemente o atleta não teve ferimentos mais graves porque usava o cinto de segurança.

Mesmo assim, o acidente causará um enorme prejuízo para a seleção argentina, que enfrentará Peru e Equador nos próximos dias 5 de 10 de outubro, respectivamente, pelas duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. Atualmente, a Argentina é quinta colocada e teria de disputar a repescagem para ir à Copa do Mundo da Rússia se a competição acabar dessa maneira.

No Manchester City, Aguero está a um gol de se tornar o maior artilheiro da história do clube. A quebra do recorde será retardada um pouco e, enquanto isso, Gabriel Jesus deverá ficar com mais responsabilidade de ser o centroavante da equipe de Pep Guardiola.

(Com Gazeta Press)