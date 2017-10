Agora, Casagrande aposta que Palmeiras tira título do Corinthians

O comentarista Walter Casagrande Júnior voltou a causar polêmica nesta terça-feira, ao comentar a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro, em sua participação no programa Globo Esporte. O ex-jogador, que em agosto afirmou que o Corinthians se equiparava ao Real Madrid e exaltou Romero, disse que agora o ainda líder do torneio perderá o título para o Palmeiras, atual campeão.

“O Corinthians teve um longo momento jogando bem, mas agora o Palmeiras conseguiu fazer três jogos e três vitórias. É um time que sem dúvida pode desbancar o Corinthians. Eu acho que perde o título para o Palmeiras, mas estou falando do momento”, disse Casagrande.

Sobre a queda de rendimento corintiano no segundo turno, o comentarista disse estar surpreso. “Assusta bastante. Começou a assustar quando perdeu para Atlético-GO e Vitória, times que estavam na zona de rebaixamento. Aquilo deveria acender a luz amarela, vermelha, mas não acendeu”. O Corinthians lidera o Brasileirão com seis pontos de diferença para Palmeiras e Santos, empatados com 53 pontos.