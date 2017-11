Agente de Pablo rebate Corinthians: “Não pagou ninguém”

O empresário do zagueiro Pablo, Fernando César, respondeu aos comentários do presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, feitos após o jogo da entrega da taça de campeão ao clube, no último domingo. Revoltado por ouvir que o cliente “estava esquecido na França”, ele afirmou que o clube está em dívida com quase todo o elenco.

“Premiação eu não sei porque eles não pagaram o prêmio de ninguém até agora, do Paulista, os ‘bichos’, nada. Estou cansado de mentiras e transferência de responsabilidade para um atleta que sempre se dedicou pelo Corinthians”, disse o agente ao Esporte Interativo, alegando que o pedido de adiantamento do pagamento das luvas se deu por medo de levar um “calote”.

“Pedimos 40% das luvas no salário e o resto da luva parcelada e colocada na carteira, porque o Corinthians não pagou ninguém nesse ano. Empresário, luvas, nada. Para não perder tudo, pedimos 40% neste ano”.

O empresário ainda negou que o jogador vá para o Flamengo, apesar de ter conversado com dirigentes cariocas. “Não existe nada, absolutamente nada com o Flamengo. Quando o Flamengo esteve em São Paulo, fui convidado por eles para falar sobre o Pablo e eu disse que não podia fazer nada porque o Corinthians tinha prioridade. Apenas perguntaram qual era a situação do Pablo. Não tive contato com nenhum clube até agora. Não liguei para o presidente do Palmeiras, não falei com ninguém do clube. E, mais, a qualquer momento, se o presidente quiser, mostro todos os documentos e conversas gravadas“, ameaçou, mudando até algumas versões dadas por ele durante o ano.

Em julho, pouco depois de anunciar que estava com tudo certo para a assinatura de um contrato de quatro anos e meio com o Corinthians, o próprio Fernando César disse que havia suspendido as negociações. Na ocasião, justificou a atitude por uma mudança de planos do clube. Dessa vez, ele disse que a suspensão partiu do próprio clube.

“Quando o Pablo foi contratado em janeiro, eu fiz um acordo de luvas. Em julho, tive uma reunião com o presidente no CT. Nesta reunião nós acertamos salários, luvas e tudo, todos os valores. Depois disso, o Corinthians ficou de acertar com o Bordeaux (clube francês que detém o passe de Pablo), mas aí o Corinthians desistiu de fazer o negócio e preferiu esperar mais para frente.”

“No começo de novembro, o Corinthians me procurou e me fez uma proposta 30% a menos do que o valor que tinha combinado em julho. Tenho isso tudo documentado, a qualquer momento eu posso mostrar”, voltou a desafiar o agente.