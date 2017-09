Adriano desabafa sobre foto com chefe do tráfico da Rocinha

O ex-atacante Adriano usou as redes sociais nesta sexta-feira para desabafar contra uma imagem divulgada pelo jornal Meia-Hora. Em meio aos conflitos violentos na Rocinha, a capa da publicação usou uma foto do ex-jogador ao lado de Rogério 157, o chefe do tráfico da favela, com a manchete “Que Deus perdoe essas pessoas ruins” – uma frase eternizada por Adriano na comemoração de um gol pelo Flamengo, em 2010.

Adriano afirmou que “tira foto com quem quiser” e prometeu processar o jornal pelo uso de sua imagem. “Meu Deus do céu… Como é impressionante como vocês tentam me derrubar. Impressionante. Estou aqui dentro da minha casa, há um tempão não saio de casa. Não estou fazendo nada. É impressionante como vocês gostam de falar de mim, é impressionante. Vocês não me deixam em paz.”, inciou o Imperador.

“Eu sou uma pessoa pública. Tiro foto com quem eu quiser. A vida da pessoa é uma, a minha é outra. Pelo amor de Deus. Impressionante o grau de maldade que vocês têm. Mas isso não vai ficar assim não, chega, já estou cansado. Vou processar todos vocês, podem ter certeza disso, tá bom? Isso pra mim já deu um basta, só isso, mais nada. Mesmo assim eu perdoo vocês, mas dessa vez não vai passar impune não”, afirmou Adriano.

Na legenda da foto, o Meia-Hora fez fez piada com o antigo apelido do jogador com passagens por Flamengo, Inter de Milão e seleção brasileira: “O traficante Rogério 157, atual Imperador da Rocinha, posa ao lado de um amigo.” Adriano não atua profissionalmente desde 2014, quando rescindiu com o Atlético-PR.