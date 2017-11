Adidas lança camisas da Copa de 2018; qual é a mais bonita?

Our new Home Kit 😍🏆🇩🇪 #diemannschaft #wm2018 #worldchampions | Available now at DFB-Fanshop & adidas.com 👉 Link in Bio — @adidas_de @adidasfootball #heretocreate #football #germany

A post shared by Die Mannschaft (@dfb_team) on Nov 6, 2017 at 1:08am PST