A última de Neymar: cabelos pintados de verde

Nesta segunda-feira, Neymar apareceu nas redes sociais com o cabelo pintado de verde, em pose imitando a foto de capa do CD Blond, do rapper Frank Ocean, lançado em 2016. No CD, Ocean aparece com o cabelo tingido de verde e com as mãos no rosto, cena imitada por Neymar .

O atacante divulgou a imagem de seu novo cabelo em seu perfil no Instagram. Nos treinamentos desta segunda no PSG, o atacante aparecia a todo momento com uma touca na cabeça, não revelando a nova pintura.

O jogador teve um final de semana de folga, em que visitou ex-companheiros de Barcelona com seu filho, Davi Lucca, de seis anos. Em entrevista à uma televisão espanhola, Neymaradmitiu ter se arrependido de trocar o clube espanhol pelo PSG.