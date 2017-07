A semana doida de Cassano: aposentadoria durou poucas horas

Tudo não passou de mais uma Cassanata (como são chamadas as “loucuras” do atacante). Antonio Cassano, jogador conhecido por seus gols e também por suas extravagâncias, causou enorme confusão na Itália nesta terça-feira ao desistir de sua aposentadoria. Horas antes, o atacante de 35 anos havia manifestado seu desejo de deixar o Hellas Verona, clube pelo qual assinou contrato há apenas oito dias, e encerrar a carreira por questões familiares.

Pela manhã, diversos jornais do país, como a Gazetta dello Sport, anunciaram a aposentadoria do jogador, que havia convocado uma entrevista coletiva para explicar sua despedida. O jogador com passagens pela seleção italiana e grandes clubes como Roma, Real Madrid, Milan e Inter de Milão, no entanto, revelou que seguirá no Hellas Verona, que retornou à Série A italiana para a temporada 2017/2018.

“Foi um momento de fraqueza (…) Mas graças à determinação do treinador, do presidente, de minha mulher e filhos, decidi continuar e vencer esse desafio”, disse o polêmico jogador. “Parar de jogar teria sido a maior besteira da minha carreira, a pior de tantas que fiz. Sentia saudade da minha família, mas os dirigentes fizeram minha mulher e meus filhos virem até aqui e isso me deu força para continuar.”

Diante da irritação dos jornalistas e de torcedores que se sentiram enganados com a notícia da aposentadoria, Cassano se desculpou ao seu estilo. “Se as pessoas se sentiram mal tratadas, peço perdão, que é algo que não costumo fazer (…) Peço que não se irritem comigo. Depois, com duas jogadas, farei que todos se esqueçam disso. Nos divertiremos esse ano.”

Ao longo de sua carreira, iniciada no Bari em 1999, Cassano sempre chamou atenção por sua qualidade técnica e também por sua personalidade forte. O apreço por festas e os problemas com a balança o prejudicaram, especialmente no Real Madrid, pelo qual atuou entre 2006 e 2008.

Com menos protagonismo do que se esperava em seu promissor início de carreira, Cassano conquistou títulos importantes como as ligas nacionais de 2007, pelo Real Madrid, e de 2011, pelo Milan. Pela seleção italiana, se destacou na campanha do vice-campeonato da Euro de 2012. Ele estava sem jogar havia quase um ano, desde que foi dispensado pela Sampdoria.