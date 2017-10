Casa nova: A incrível e escondida mansão de Neymar na França

Assim que retornar à França dos compromissos com a seleção brasileira, Neymar se instalará em sua nova residência, uma mansão digna para o jogador de futebol mais caro da história. A rádio francesa RTL foi a primeira a noticiar a mudança do craque do Paris Saint-Germain.

Depois de passar mais de um mês em um luxuoso hotel, Neymar decidiu alugar uma casa de cinco andares e design futurista em Bougival, cidade de apenas 9.000 habitantes a cerca de 10 quilômetros do centro de treinamento do PSG. A residência na pacata vizinhança tem cinco andares, um jardim de 5.000 m² e a uma piscina coberta no subsolo.

Ainda segundo a rádio francesa, alguns caminhões de mudanças já chegaram de Barcelona com pertences do jogador. Os carros de Neymar também já estariam na garagem da nova casa. Ele terá como vizinho o lateral Layvin Kurzawa, seu companheiro no PSG.

Segundo o tabloide britânico The Sun, o aluguel da casa construída na década de 50 gira em torno de 12.800 libras (cerca de 52.000 reais) por mês. A publicação ainda afirma que a mansão já pertenceu a outro craque brasileiro do PSG, Ronaldinho Gaúcho, e também ao ator francês Gerard Depardiéu – outros jornais franceses, no entanto, informam que a dupla já residiu na cidade de Bougival, mas não nesta mansão.