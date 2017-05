Os números da equipe mais “europeia” do Brasil, com mais jogos contra clubes do Velho Continente.

VASCO

237 jogos

114 vitórias

48 empates

75 derrotas

54,9% de aproveitamento

Gols pró: 460

Gols contra: 334

Média de gols pró: 1,94

Média de gols contra: 1,41

Primeiro jogo: 1928

Jogos neste século: 2

Países em que disputou partidas contra clubes europeus: 31

Times europeus que enfrentou: 111