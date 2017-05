Veja os números que foi campeão do Troféu Teresa Herrera jogando com a camisa do Deportivo La Coruña.

BOTAFOGO

164 jogos

82 vitórias

38 empates

44 derrotas

57,7% de aproveitamento

Gols pró: 327

Gols contra: 222

Média de gols pró: 1,99

Média de gols contra: 1,35

Primeiro jogo: 1948

Jogos neste século: 5

Países em que disputou partidas contra clubes europeus: 31

Times europeus que enfrentou: 110