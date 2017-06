A história de amor entre Lionel Messi e Antonella Roccuzzo

Acontece nesta sexta-feira, 30, o casamento mais aguardado do futebol mundial: Lionel Messi se juntará oficialmente com Antonella Rocuzzo, mãe de seus dois filhos – e sua paixão de infância. A badalada celebração, que acontecerá em um hotel em Rosário, cidade natal de ambos, e contará com celebridades internacionais, é o ponto máximo de um relacionamento que resistiu até à mudança do craque do Barcelona à Espanha, ainda na adolescência.

Messi, de 30 anos, e Antonella, 29, se conheceram por volta dos nove anos, por intermédio de um primo da bela morena, Lucas Scaglia, que era amigo e companheiro de Lionel no Newell’s Old Boys, o time do coração dos três. Os pais dela eram donos de um supermercado de Rosário frequentado pela família Messi. O gosto por esporte também os unia: ele fanático por futebol e ela praticante de ginástica artística.

Segundo amigos próximos contaram à imprensa argentina ao longo dos anos, Messi sempre foi apaixonado por Antonella. Teria, inclusive, escrito cartas dizendo que “Anto” seria sua namorada no futuro. Mas a relação que ainda não passava de amizade foi interrompida em 2000, quando o gênio do futebol aceitou convite para jogar no Barcelona, aos 13 anos.

Messi e Antonella se falaram pouco durante a adolescência e ela chegou a namorar outro rapaz de Rosário, enquanto o camisa 10 brilhava nas categorias de base do Barça. Um evento trágico teria marcado o início do namoro, em 2007: ao saber da morte de uma amiga de Antonella, Messi viajou da Espanha à Argentina para consolá-la. A partir daí, eles mantiveram um relacionamento à distância, numa época em que Antonella tentava descobrir sua vocação – não completou os cursos de odontologia, comunicação social e nutrição.

Messi assumiu publicamente o namoro em 2009, e Antonella se mudou para Barcelona no ano seguinte. Mas apesar de o craque argentino ser uma das pessoas mais ricas e famosas do mundo, o casal se mantém longe dos holofotes. Antonella deu raríssimas entrevistas na vida e praticamente só posou para fotos nas premiações da Bola de Ouro, onde sempre foi elogiada por sua elegância – ao contrário de Messi, de gosto peculiar.

A relação se manteve estável nos últimos sete anos e rendeu frutos: o primeiro filho do casal, Thiago, nasceu em 2012, e o segundo, Mateo, em 2015. Antonella tem sido mais presente nas redes sociais: tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e constantemente publica fotos da intimidade da família.

Suas melhores amigas são Sofia e Daniela, mulheres dos jogadores Luis Suárez e Cesc Fábregas. Os atletas e as esposas recentemente passaram férias em Ibiza. Em parceria com a uruguaia Sofia, Antonella abriu recentemente uma loja de calçados em Barcelona.

Além de Suárez, todos os atletas do Barcelona, incluindo Neymar, são esperados para o evento desta sexta-feira, que acontecerá no City Center Rosario, na Argentina. Todos os 260 convidados receberam convites para acompanhar a cerimônia ficarão hospedados no Hotel Pullman, no mesmo complexo.

Abaixo, algumas fotos do senhor e senhora Messi:

Feliz cumple mi amooor!!! Te deseamos lo mejor y que pases un dia hermoso! Te amamos!! ❤️❤️ A post shared by AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) on Jun 23, 2014 at 8:11pm PDT

Feliz cumple amor nuestro!! 🎈🎈Gracias por alegrarnos los dias con tus sonrisas❤️ Te amamoooos mucho matu! 🎉🎉🎉🎉#unañoya A post shared by AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) on Sep 11, 2016 at 2:37pm PDT

❤️con mis chicos ❤️❤️ Mi hermosa familia❤️❤️ #thiaguimatu @leomessi A post shared by AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) on Dec 11, 2015 at 1:28pm PST

Con esos amigos que te regala la vida❤️ #summertime #losqueremosmucho . Gracias por estos días y por la sorpresita😜!! A post shared by AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) on Jun 17, 2017 at 11:38am PDT

Mi vida❤️ A post shared by AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) on Aug 30, 2014 at 2:43am PDT

❤ A post shared by AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) on Feb 8, 2017 at 2:10pm PST

@bellavistabcn 🍴🍹 😍 A post shared by AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) on Sep 4, 2016 at 4:10pm PDT

Feliz dia de San Valentin😍 Te amo hasta el cielo ida y vuelta @leomessi 💋💋 A post shared by AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) on Feb 14, 2016 at 5:04am PST

😘😘😘😘😘 A post shared by AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) on Jul 13, 2016 at 2:59pm PDT

Disfrutando de la nieve con nuestros locos bajitos❤️ @leomessi A post shared by AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) on Mar 9, 2016 at 9:06am PST

🏆 felicitaciones amooor!! #campeones⚽️ A post shared by AntoRoccuzzo88 (@antoroccuzzo88) on May 15, 2016 at 8:10am PDT