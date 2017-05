A coleção de fiascos do São Paulo na última década

Nos últimos 10 anos, o São Paulo colecionou resultados que entraram na história da equipe de forma negativa. Em uma década, o time sofreu com eliminações para times menores, goleadas para rivais e venceu apenas dois títulos: o Brasileiro de 2007 e a Sul-americana de 2012. Nesta quinta-feira, o time passou por um dos piores constrangimentos: foi eliminado da Copa Sul-Americana, em pleno Morumbi, pelo Defensa y Justicia, clube pequeno da Argentina que jamais havia disputado uma competição internacional.

Relembre 12 momentos em que o time decepcionou desde 2007

21/04/2007 – São Paulo 1 x 4 São Caetano (Morumbi) – Semifinal do Campeonato Paulista

O time foi eliminado no Campeonato Paulista de 2007 com uma goleada em casa para o São Caetano, que já era um clube de segunda divisão. O São Paulo havia empatado o jogo de ida por 1 x 1.

12/05/2011 – Avaí 3 x 1 São Paulo (Ressacada) – Quartas de final da Copa do Brasil

Após ter vencido por 1 x 0 no Morumbi, o São Paulo foi a Florianópolis como favorito pela vaga, mas acabou eliminado.

26/06/2011 – Corinthians 5 x 0 São Paulo (Pacaembu) – 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

Com show de Liedon e Danilo, o Corinthians não tomou conhecimento do São Paulo no Morumbi. Era apenas o começo do Campeonato Brasileiro daquele ano e o São Paulo jogar sem vários titulares, mas nada pode ser pior para o torcedor do que ser goleado pelo maior rival.

27/11/2013 – Ponte Preta 1 x 1 São Paulo (Moisés Lucarelli) – Semifinal da Copa Sul-americana

Defendendo o título do torneio, o São Paulo tinha a Ponte Preta, que lutava contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Após perder a partida de ida, no Morumbi, por 3 x 1, o time foi eliminado com um empate em Campinas.

26/03/2014 – São Paulo (4) 0 x 0 (5) Penapolense (Morumbi) – Quartas de final do Campeonato Paulista

Em outro vexame histórico, o São Paulo foi surpreendido pela equipe de Penápolis, que segurou um empate sem gols no Morumbi e venceu nos pênaltis, eliminando o time do estadual.

13/08/2014 – São Paulo 1 x 3 Bragantino (Morumbi) – 3ª fase da Copa do Brasil

Pela primeira vez o São Paulo foi eliminado antes das oitavas de final da Copa do Brasil. E de forma doloroso: após vencer em Bragança Paulista por 2 x 1, o time foi eliminado no Morumbi pelo Bragantino, clube que disputava a segunda divisão nacional.

28/06/2015 – Palmeiras 4 x 0 São Paulo (Allianz Parque) – 9ª rodada do Campeonato Brasileiro

Novamente, uma goleada para um rival. Dessa vez, no estádio do Palmeiras, o time do São Paulo perdeu por 4 x 0, ainda no começo do Campeonato Brasileiro de 2015.

22/11/2015 – Corinthians 6 x 1 São Paulo (Arena Corinthians) – 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Corinthians já era campeão e jogou com um time cheio de reservas. Mesmo assim, goleou impiedosamente o São Paulo em Itaquera na grande festa do hexacampeonato.

17/02/2016 – São Paulo 0 x 1 The Strongest (Pacaembu) – 1ª rodada da fase de grupos da Libertadores

Logo na primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, jogando no Pacaembu, o São Paulo perdeu para o The Strongest. Essa foi a primeira vitória de um time boliviano no Brasil.

17/04/2016 – Audax Osasco 4 x 1 São Paulo (Prefeito José Liberatti) – Quartas de final do Campeonato Paulista

O Audax Osasco surpreendeu naquele ano, com um grande futebol. Mas contra o São Paulo, nas quartas de final, venceu por goleada, eliminando o time que não vence o Estadual desde 2005.

24/08/2016 – Juventude 0 x 1 São Paulo (Alfredo Jaconi) – Oitavas de final da Copa do Brasil

O São Paulo até venceu o Juventude, que disputava a terceira divisão, em Caxias do Sul. Mas a derrota por 2 x 1 no jogo de ida, no Morumbi, fez com que o time fosse eliminado na Copa do Brasil, título que o clube jamais conquistou.

11/05/2017 – São Paulo 1 x 1 Defensa y Justicia (Morumbi) – 1ª fase da Copa Sul-americana

Após empate sem gols na Argentina, o São Paulo aparentemente teria facilidade para se classificar na Copa Sul-americana. No entanto, o que se viu no Morumbi foi um jogo fraco do time da casa, que empatou em 1 x 1 contra o pequeno clube argentino, ficando fora do torneio.