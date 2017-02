31 equipes de 1ª divisão estadual ainda estão invictas em 2017

Como PLACAR fez nos últimos anos, o levantamento de invictos do ano só leva em conta equipes que estão disputando a primeira divisão estadual do Brasil em todos os jogos oficiais na primeira temporada, ou seja, também com Copa do Brasil, Primeira Liga, Copa do Nordeste, Copa Verde e Libertadores.

Nesse segundo levantamento, chegamos a 31 jogos equipes aparecem invictas até aqui. Mas temos algumas ressalvas. Os Campeonatos Amapaense, Amazonense, Rondoniense, Roraimense e Tocantinense ainda não começaram e, por isso, clubes desses estados não entram na lista, até que o torneio comece. No Acriano, há equipes que ainda não jogaram e, por isso, também não entraram.



Assim, chegamos a esta lista abaixo: Acre (1) Rio Branco