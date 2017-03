Vídeo: Zuckerberg e Gates mostram (falta de) talento como atores

Em palestra realizada há dez anos na Universidade Harvard, o bilionário Bill Gates introduziu seu discurso com uma frase memorável. “Esperei mais de trinta anos para dizer isso: ‘Pai, eu sempre disse que voltaria para pega meu diploma'”. O fundador da Microsoft havia largado a faculdade para fundar a empresa que se tornaria uma das gigantes no setor da tecnologia, e a instituição concede o diploma a seus palestrantes convidados.

Agora é a vez de Mark Zuckerberg, outro empreendedor revolucionário que largou a renomada faculdade, voltar para buscar seu diploma. E para fazer o anúncio da palestra, que será realizada no dia 25 de maio, o fundador do Facebook contracena com Bill Gates em um vídeo que evidencia, digamos, a falta de talento cênico de ambos.

O vídeo começa com a hilária interpretação de Zuckerberg fingindo surpresa ao receber o convite da universidade durante uma conversa casual com o amigo. “Isso é incrível”, responde Gates, em uma atuação terrível. A conversa prossegue e o jovem bilionário descobre que receberá o diploma, mesmo não tendo concluído a universidade, assim como aconteceu com seu interlocutor. Ao final, o veterano palestrante promete ajudar Zuckerberg a escrever seu discurso.

O presidente da universidade que Zuckerberg abandonou há doze anos não poupa elogios ao palestrante. “A liderança de Mark Zuckerberg alterou profundamente a natureza do engajamento social em todo o mundo. Poucas invenções nos tempos modernos podem rivalizar com o Facebook em seu impacto de longo alcance sobre como as pessoas ao redor do mundo interagem umas com as outras”, afirma Drew Faust no site da universidade.