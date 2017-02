Zoológico japonês mata 57 macacos por terem “gene exótico”

Um zoológico do Japão sacrificou 57 macacos da neve com injeções letais depois de descobrir que os animais carregavam genes do macaco-rhesus, espécie proibida no país.

As leis japonesas proíbem a posse e o transporte de animais exóticos, entre eles o macaco-rhesus, incluindo os animais frutos de cruzamento, como era o caso dos macacos híbridos sacrificados no zoológico de Chiba, nos arredores de Tóquio.

Provenientes do Japão, os macacos da neve são uma das maiores atrações turísticas do país. O macaco-rhesus é considerado uma espécie exótica na região, pois são originários da Ásia Central, do Afeganistão à Índia e da Tailândia ao sul da China.

De acordo com a rede britânica BBC, um oficial local alegou que os animais foram mortos para proteger o meio ambiente. Segundo um funcionário do Escritório para a Gestão de Espécies Exóticas, a eliminação era inevitável porque temia-se que os animais escapassem e se reproduzissem na natureza – causando um desequilíbrio do ecossistema local.

Junkichi Mima, porta-voz do grupo de conservação WWF Japão, afirmou que espécies invasoras causam problemas “pois misturam-se com animais nativas e ameaçam o ambiente natural e o ecossistema”.

Um funcionário do zoológico construiu um memorial para os macacos da neve sacrificados em um templo budista nas proximidades.