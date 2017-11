‘Viúva negra de Kioto’ é condenada à morte no Japão

Uma mulher de 70 anos foi condenada à morte no Japão na terça-feira pelo assassinato de três homens – um dos quais seu ex-marido – e pela tentativa de homicídio de outro. Conhecida como a ‘Viúva negra de Kioto’, Chisako Kakehi envenenou os parceiros com cianureto para que pudesse herdar seus bens e pagar suas dívidas, segundo o Tribunal Distrital de Tóquio.

Os crimes foram cometidos entre os anos 2007 e 2013. Os homens mortos por Kakehi tinham entre 71 e 75 anos, e foram enganados ao beber cianureto misturado a bebidas normais. A defesa da serial killer alega que ela sofre de demência, mas os promotores japoneses definiram que a acusada se encontra em plenas faculdades para responder por seus crimes.

A ‘Viúva Negra de Kioto’, como foi chamada pela mídia local, foi presa em novembro de 2014, acusada do assassinato do seu marido um ano antes, morto na casa do casal em Muko, no sul de Kioto. Kaheki se casou pela primeira vez com 24 anos e criou ao lado de seu marido uma empresa de tecidos, em Osaka, que faliu após a morte do companheiro.

Os promotores do caso alegam que os crimes foram cometidos depois de Kakehi assegurar o direito à apólice de seus parceiros. Nos últimos dez anos, ela arrecadou cerca de um bilhão de ienes (cerca de 28 milhões de reais) em pagamentos vindos de vários relacionamentos. Os homens eram encontrados em sites e agências de relacionamento. Segundo informa o jornal The Guardian, os parceiros ideais da acusada deveriam ser “ricos e sem filhos”.

De acordo com a agência Jiji Press, Kakehi disse aos juízes no julgamento que “mesmo se eu fosse executada amanhã, eu morreria feliz”. Os advogados de defesa anunciaram que planejam entrar com uma apelação em uma corte superior no país para reverter a pena de morte.

(Com EFE)