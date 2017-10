Vídeo: tempestade desestabiliza pouso de maior avião do mundo

Enquanto a forte tempestade Xavier atingiu na quinta-feira a região nordeste da Alemanha, onde deixou sete pessoas mortas e 24 feridas, em Düsseldorf os ventos provocados pelo fenômeno desestabilizaram o pouso do maior avião de passageiros do mundo, o A380.

O voo, operado pela companhia aérea Emirates, fazia a rota Dubai-Düsseldorf. Ao se aproximar do aeroporto alemão, o aeronave, com capacidade para cerca de 500 passageiros, foi atingida por fortes ventos cruzados que a fizeram balançar de um lado para o outro da pista até se estabilizar, em uma manobra habilidosa do piloto.

“Já filmei milhares de aterragens em situações de ventos cruzados, em diversos aeroportos da Europa, mas esta foi bastante difícil e extraordinária”, disse Martin Bogdan, que registou o vídeo ao jornal Daily Mail.

“O voo da Emirates EK 55, em 5 de outubro de 2017, aterrissar de forma segura em Düsseldorf, sob fortes ventos cruzados. Em momento algum a segurança dos passageiros e dos tripulantes esteve comprometida”, disse um porta-voz da companhia aérea ao jornal inglês.

Tempestade Xavier

Embora tenham cessado, os ventos que castigaram a Alemanha na quinta-feira afetaram os transportes públicos em várias regiões e causaram danos materiais substanciais, especialmente em carros destruídos por árvores que não suportaram o temporal. “Qualquer pessoa que precise usar trens nas cercanias deve buscar outras alternativas. Toda a rede na região tem problemas, há árvores que caíram sobre os trilhos”, disse um porta-voz das ferrovias alemães.

(com EFE)