Vídeo: resgate de mulheres e cachorros após 5 meses presos no mar

Um vídeo divulgado pela Marinha dos Estados Unidos mostra o momento em que duas mulheres e seus cachorros foram resgatados após cinco meses à deriva no Oceano Pacífico. Nas imagens, é possível ver o navio americano se aproximando da embarcação perdida, enquanto as duas navegantes acenam e comemoram.

Jennifer Appel e Tasha Fuiaba partiram do Havaí, nos Estados Unidos, em maio, acompanhadas de seus mascotes, em uma jornada marítima rumo ao Taiti, mas o motor de seu barco foi danificado pelo mau tempo logo no início da viagem. Elas foram encontradas a cerca de 1.400 quilômetros de distância da costa sudeste do Japão, em um ponto completamente oposto ao que planejavam alcançar, na quarta-feira.

As duas mulheres relataram que, mesmo com os problemas no motor, decidiram continuar com seus planos de viagem, usando apenas as velas do barco. Porém, depois de dois meses navegando sem conseguir alcançar seu destino, começaram a se preocupar. Realizaram uma série de chamadas de emergência, mas sem embarcações nas proximidades e distantes de qualquer território, os pedidos de socorro não foram atendidos.

A dupla viajou acompanhada de seus dois cachorros, Zeus e Valetine, que também foram resgatados com vida. Eles foram avistados por um barco pesqueiro de Taiwan nesta terça-feira. A embarcação entrou em contato com a Guarda Costeira, que acionou o USS Ashland, navio americano ancorado em Sasebo, no Japão.

A sobrevivência da dupla foi possível graças a um estoque de comida programado para durar um ano, com arroz, massas e aveia, além de purificadores de água.

Em uma entrevista concedida aos canais de comunicação da Marinha, Appel afirmou que os meses em que passou à deriva foram “deprimentes” e “desesperadores”. Ela revelou que um grupo de tubarões atacou o barco em uma noite. “Tivemos muita sorte que nosso casco era forte o suficiente para suportar as investidas”.

“Há um senso real de humildade quando você pensa se hoje é o seu último dia e sua última noite”, disse Appel, que deu crédito aos cachorros a bordo por levantar o ânimo da tripulação.