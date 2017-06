Vídeo registrou ataque a congressistas republicanos na Virgínia

As imagens divulgadas por emissoras como a Fox News (abaixo) registraram ainda uma das vítimas caída no campo de beisebol. Era Scalise, deputado da Louisiana e um dos líderes do Partido Republicano, atingido no quadril. O vídeo mostra ainda pessoas se aproximando do congressista, indicando o fim do ataque. Segundo a rede CNN, Nathan entregou seu celular com o vídeo aos policiais, caso as imagens pudessem ajudar na investigação.