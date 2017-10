Vídeo: polícia de Dubai testa moto voadora inspirada em Star Wars

Ainda que os avanços tecnológicos das últimas décadas não tenham sido suficientes para transformar em realidade o desejado hoverbord, o skate voador do filme De Volta para o Futuro, os fãs de ficção científica muito em breve poderão ver equipamentos semelhantes às hoverbikes, as motos voadoras de Star Wars, transitando livremente nos céus de Dubai.

Duas semanas após oficiais do emirado divulgarem que drones com capacidade para dois passageiros serão parte da frota de taxis local nos próximos anos, a polícia de Dubai testou uma moto voadora, que pretende incorporar aos equipamentos de patrulha.

O veículo, produzido pela empresa russa Hoversurf e batizado de Scorpion, deve ser produzido em massa para o emirado. O CEO da empresa, Alexander Atamanov, anunciou esta semana no Facebook que a Hoversurf e a polícia de Dubai assinaram um acordo para o fornecimento dos motos ao departamento.

De acordo com as informações da Hoversurf, o Scorpion, que utiliza quatro hélices para se manter no ar pode atingir a velocidade de quase 200 km/h, tem autonomia de voo de 25 minutos e suporta até 270 quilos. Em um vídeo do teste publicado por Atamanov, o veículo atingiu 28,5 metros de altura, com uma velocidade vertical de 18km/h.