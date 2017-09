Vídeo: o dramático resgate de uma família no mar de Porto Rico

Depois de receber um pedido de ajuda na madrugada da quarta-feira, a Guarda Costeira americana resgatou, na manhã da quinta-feira, uma mulher e seus dois filhos em um navio que foi virado durante a passagem do furacão Maria em Porto Rico.

Veja abaixo o momento, registrado em vídeo pela Guarda Costeira, em que o helicóptero encontra o barco e salva a família.

A mulher e as duas crianças foram resgatados em segurança depois de passar o dia nas agitadas águas aguardando o socorro, mas um homem britânico que também estava na embarcação morreu.

“Inicialmente, recebemos a chamada – um navio em perigo, uma família de quatro pessoas, ao norte de St. Croix, nos dentes do furacão”, disse o almirante Peter Brown, comandante do sétimo distrito da Guarda Costeira dos Estados Unidos ao New York Times.

O barco é um antigo navio de pesquisa oceanográfica de 146 pés chamado Ferrel e foi encontrado virado e encalhado perto da costa de Vieques, uma ilha ao largo da costa de Porto Rico, que foi atingida pelo ciclone quando este ainda estava com força de categoria 5, informou o New York Times.

Os nomes dos passageiros não foram divulgados.