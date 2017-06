Vídeo: mulher fica nua no Muro das Lamentações e é presa

Uma jovem de 23 anos tirou a roupa diante do Muro das Lamentações, o lugar mais sagrado do judaísmo, em Jerusalém.

Ela saiu andando calmamente da seção dedicada às mulheres e foi até o lugar reservado para os homens rezarem.

Em um vídeo gravado pelo celular, é possível ver que outra mulher tentando vesti-la à força com chales e panos. A jovem, então, corre e se aproxima de um grupo escolar, quando é detida por dois homens que trabalham com a segurança do local.

Testemunhas ouviram gritos e pessoas chorando. Identificada como israelense, ela será submetida a exame psicológico. Seus pais afirmaram que ela sofre de problemas mentais.