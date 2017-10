Vídeo mostra vítimas de atropelamento em Nova York

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra cenas fortes das vítimas deixadas pelo atropelamento que matou oito pessoas nesta terça em Nova York. Nas imagens, capturadas por um cidadão que passava pelo local, é possível ver pessoas estendidas no chão e peças de bicicletas totalmente destruídas.

Breaking! Terrorist Attack

a vehicle struck multiple pedestrians in

Lower manhattan pic.twitter.com/ehoCsuWTvd — MAX GREEN (@Real_MaxGreen) October 31, 2017

Segundo informações preliminares divulgadas pela polícia, um motorista invadiu uma via restrita para bicicletas e pedestres na West Street com um caminhão e só parou após bater em um ônibus escolar. Muitas pessoas se feriram no incidente, entre elas duas crianças.

O suspeito saiu do veículo após o choque gritando e carregando duas armas, que segundo as autoridades eram falsas. Ele foi baleado pela polícia e está sob custódia. Testemunhas no local relataram terem ouvido diversos tiros.

O incidente está sendo tratado pelo FBI como ataque terrorista. O atropelamento aconteceu na West Street, avenida próxima ao Memorial e Museu Nacional do 11 de Setembro, em Lower Manhattan, no sul da ilha. Foi reportado por volta das 15h15 (17h15 em Brasília).