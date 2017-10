Vídeos mostram pânico após tiros em Las Vegas

Ao menos 50 morreram e 200 ficaram feridos após um ataque a tiros durante um show ao ar livre em Las Vegas, nos Estados Unidos. O autor dos disparos, Stephen Paddock, de 64 anos, foi morto pela polícia após abrir fogo desde o 32º andar do hotel Mandalay Bay contra o público que assistia ao festival de música country “Route 91 Harvest” .

Um vídeo publicado no Twitter mostra que o cantor Jason Aldean ainda fazia seu show no encerramento do festival quando as rajadas de tiros começaram.

Um usuário do Snapchat postou um registro que mostra a multidão abaixada, tentando se proteger. Algumas pessoas tentam pular a grade de proteção do palco para fugir dos disparos.

Outros usuários de redes sociais publicaram imagens que mostram cenas de desespero e correria do público do festival.