Vídeo: câmera registrou ataque com caminhão em Jerusalém

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um motorista de caminhão atropela um grupo de recrutas em Jerusalém, neste domingo, em alta velocidade, para logo em seguida engatar a ré e iniciar uma nova manobra, aparentemente tentando atingir mais pessoas. As imagens foram reproduzidas pela TV israelense. Quatro pessoas morreram e quinze ficaram feridas no ataque.

O motorista do veículo, que a polícia israelense identificou como palestino, foi baleado e morreu. As vítimas do ataque tinham por volta de 20 anos, sendo três mulheres e um homem, de acordo com a imprensa israelense.

Abaixo, o momento em que o caminhão avança contra os soldados:

תיעוד רגעי הפיגוע המזעזע

כוחות פושטים כעת על בית המחבל בג’אבל מוכאבר pic.twitter.com/27J72IjCBN — אלי שלזינגר (@EliShlezinger) January 8, 2017

