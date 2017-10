Vice-presidente espanhola assume governo da Catalunha

A vice-presidente do governo da Espanha Soraya Sáenz de Santamaría foi empossada como chefe do governo da Catalunha, segundo decreto publicado no Díário Oficial espanhol deste sábado. A medida é parte das ações anunciadas por Madrid desde sexta-feira, em resposta à declaração do parlamento local de que o processo de independência da região autônoma começaria.

O então presidente da Catalunha Carles Puigdemont, e a cúpula do governo regional, também foram destituídos pelo governo fedeal, que convocou novas eleições. O pleito está previsto para acontecer no dia 21 de dezembro. Até, lá, Soraya assume as funções administrativas da Catalunha. Ela é deputada pelo Partido Popular, o mesmo do primeiro-ministro Mariano Rajoy, que é o chefe do governo nacional.

O decreto publicado neste sábado toma o controle da Catalunha para o governo federal, para em seguida delegar algumas funções à vice-presidente e a ministros de estado.

O governo espanhol também publicou neste sábado medida extraordinária destituindo o chefe da polícia catalã, Josep Lluís Trapero. Ele será substituído pelo número dois na cadeia de comando, Ferrán López.

Trapero, chefe operacional dos Mossos d’Esquadra, se converteu em uma figura emblemática da crise catalã nas últimas semanas. Em agosto, quando ocorreram os atentados jihadistas em que morreram 16 pessoas na Catalunha, obteve grande notoriedade pública em todo o país.

Sua atitude durante o referendo separatista ilegal de 1º de outubro provocou, em compensação, a abertura de uma investigação em Madri por rebelião, enquanto que sua popularidade aumentou na região.

