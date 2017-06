Venezuelanos batem panelas em protesto contra falta de alimentos

Batendo panelas vazias e portando faixas com dizeres como “apenas o governo engorda”, ativistas venezuelanos protestaram em Caracas neste sábado contra falta de alimentos na Venezuela. A marcha, que reuniu centenas de pessoas, foi dispersada por forças de segurança locais com bombas de gás lacrimogêneo.

Nos últimos dois meses, o presidente Nicolás Maduro enfrenta protestos diários. Os ativistas pedem eleições presidenciais antecipadas, liberdade para presos políticos e a permissão para que entidades de ajuda humanitária possam entrar no país com alimentos e medicamentos.

O controle monetário que prejudica as importações e a produção local, esvaziou os mercados. Cerca de 93 por cento dos venezuelanos não tem dinheiro para comprar alimentos suficientes e 73 por cento perderam peso no ano passado, de acordo com um estudo realizado por três universidades locais.

Pelo menos 64 pessoas foram mortas desde que os protestos começaram, no início de abril.

(Com Reuters)