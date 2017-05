Venezuela: regime confisca fazendas de opositores

O governo de Nicolás Maduro assumiu o controle de oito fazendas em seis municípios de Tachira, na Venezuela. O anúncio foi feito presidente do Instituto Nacional de Terras (INTI), José Ávila.

Segundo Ávila, o INTI, que é um órgão governamental ligado ao Ministério da Agricultura, decidiu “revogar as ferramentas agrícolas” dos produtores após uma inspeção nestas fazendas apontar o envolvimento dos produtores no chamado trancazo, protesto da oposição que bloqueou ruas e avenidas e impediu, por quatro dias, no começo de maio, o acesso e distribuição de alimentos e combustível de Tachira. “Tivemos conhecimento da participação em atos de vandalismo, por produtores que se dedicaram a financiar e promover ações que impediram a passagem dos alimentos e combustível”, disse Ávila.

O confisco das terras foi justificado pela existência de terceirização e venda sem autorização do Instituto. Os agricultores recebem financiamento do governo e estas propriedades estariam irregulares por causa destas infrações.

O presidente do INTI que observou que a medida, que transfere o controle das terras para a Força Armada Nacional Bolivariana, afetou “apenas um pequeno grupo de produtores (oito) de um total de 4.800 registados em Tachira”.

A intervenção do governo é mais um capítulo do rompimento de Maduro com a democracia na Venezuela. O país vive em estado de exceção, que restringe as garantias constitucionais, desde janeiro de 2016. Nas últimas sete semanas, 46 pessoas foram mortas e mais de 13.000 feridas pela violenta repressão de Maduro à população, que têm ido às ruas diariamente para exigir eleições, a libertação de ativistas presos, ajuda humanitária estrangeira para amenizar a crise econômica e autonomia para o Legislativo controlado pela oposição.