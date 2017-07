Venezuela: morre jovem de 17 anos atropelado durante em protesto

Um jovem de 17 anos morreu, na noite de terça-feira (11), no hospital onde foi socorrido após ser atropelado por um caminhão durante uma manifestação da oposição em Ciudad Bolívar, no sul da Venezuela. O número de mortos nos protestos de 2017 é 93 pessoas.

“De acordo com informações preliminares, o jovem participava da manifestação. Durante uma situação irregular, foi atropelado por um caminhão, sendo levado até um hospital onde faleceu”, disse o Ministério Público do país, por meio de um comunicado.

Ainda não se sabe a identidade da vítima, mas o caso será investigado pela procuradoria do estado Bolívar.

O protesto onde o jovem foi atropelado se tornou violento depois que um grupo de manifestantes, alguns deles encapuzados, entraram em confronto com as forças de segurança que dispersaram as pessoas com bombas de gás lacrimogêneo.

A Venezuela vive desde o dia 1º de abril uma onda de protestos contra o governo de Nicolás Maduro.

De acordo com o instituto de pesquisa Datanálisis, cerca de 70% dos venezuelanos não concordam com a Constituinte, e 80% rejeitam o governo do presidente socialista.

(Com EFE)