Venezuela: aposentados vão às ruas para protestar contra Maduro

A oposição venezuelana voltou às ruas nesta sexta-feira para protestar contra o presidente Nicolás Maduro, em marcha desta vez encabeçada pelos “avós” do país. O protesto marca a sexta semana de mobilizações no país, que têm sido violentamente combatidas pelas forças de segurança.

“Por nossos netos” é o lema com que a coalizão opositora Mesa da Unidade Democrática (MUD) convocou os aposentados para marchar até a sede da Defensoria do Povo. Segundo o jornal El Nacional, a Polícia Nacional Bolivariana (PNB) usou spray de pimenta para evitar que os aposentados cheguem ao ponto desejado.

Henrique Capriles, ex-candidato presidencial de oposição e atual governador do Estado de Miranda, também esteve na manifestação. “É novo protegê-los [as pessoas de terceira idade]. Eles são a reserva moral de nosso país. São sagrados, ninguém tem direito de atacá-los”, disse ao El Nacional.

Los abuelos también tomarán las calles por el futuro de Venezuela este #12Mayo en la marcha #PorNuestrosNietos y retomar la democracia pic.twitter.com/OYXDphMJqv — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) May 11, 2017

Marcha de la juventud prolongada en #Mérida..#12May..Llega a la Defensoria del Pueblo pic.twitter.com/l8CDfkvGcb — Leonardo León (@leoperiodista) May 12, 2017

El momento exacto en que la PNB rocía con gas pimienta a los abuelos en Chacaíto #12may pic.twitter.com/XHNk71ftHo — AlfreNarvaez (@AlfreNarvaez) May 12, 2017

Demissão

A ministra da Saúde da Venezuela, Antonieta Caporales, foi substituída por Luis López Chejade, secretário de Saúde do Estado de Aragua, nesta quinta-feira, um dia após divulgação de dados sobre o aumento da mortalidade e o retorno de doenças como a malária. O boletim epidemiológico do ministério da Saúde assinala que, entre 2015 e 2016, o país registrou um aumento de 30,12% na mortalidade infantil e de 65% na mortalidade materna. Caporales estava no cargo há apenas quatro meses. Segundo a Federação Médica Venezuelana, os hospitais funcionam com apenas 3% dos medicamentos e insumos requeridos.

(Com AFP)