“Van atropela pedestres e deixa feridos em Londres”

A polícia de Londres foi chamada na noite deste domingo à área de Finsbury Park, ao norte da capital britânica, após uma van ter avançado contra pedestres. De acordo com o jornal britânico The Guardian, o motorista do veículo foi preso e há informações de feridos. Policiais continuam no local junto com outros serviços de emergência.

A região abriga duas mesquitas e o conselho Muçulmano da Grã-Bretanha afirmou que há fiéis entre os feridos. Muçulmanos estão no mês sagrado do Ramadã e costumam se dirigir às mesquitas para as orações durante a noite.

O serviço de ambulâncias de Londres afirmou em comunicado que enviou ao lugar várias ambulâncias, paramédicos e especialistas, assim como uma equipe especializada em trauma da Ambulância Aérea de Londres.

A polícia foi chamada após a 0h20 após relatos de um veículo em colisão com pedestres. A polícia continua investigando a ocorrência e ainda não divulgou detalhes do incidente nem confirmação de mortes.

People reporting a van driving into a crowd near Finsbury Park station pic.twitter.com/lNrS5pFVwn — Brian Whelan (@brianwhelanhack) June 19, 2017

Neste ano, houve dois ataques em que veículos avançaram contra pedestres em Londres. O primeiro aconteceu em Westminster, em março, e a segunda no começo deste mês, na London Bridge.

(Com Estadão Conteúdo)